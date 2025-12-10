TCMB toplantısı gerçekleşiyor! 2025 Aralık Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak,hangi tarihte?

TCMB'nin dokuzuncu faiz kararına ilişkin belirsizlik sürerken, finans çevreleri toplantı tarihine kilitlenmiş durumda. Bir önceki toplantıda faiz indirimi yapan Merkez Bankası'nın bu ay nasıl bir adım atacağı, ekonomi gündeminin en dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor. Takvimin netleşmesiyle gözler yeniden Para Politikası Kurulu'nun yapacağı duyurulara çevrildi. Peki, Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?
Merkez Bankası'nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi önceki ankette yüzde 39,15 seviyesindeyken, bu dönem yüzde 39,35'e yükseldi.
Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin TCMB politika faizi beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 38,28 düzeyinde şekillendi.