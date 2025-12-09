TCMB toplantısında geri sayım! 2025 Aralık Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Para Politikası Kurulu (PPK), Aralık ayında alacağı kararla 2026 yılının para politikasının ilk sinyallerini verecek. TCMB'nin bu ay nasıl bir adım atacağı hem yurtiçi hem de yurtdışı yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Özellikle enflasyon verilerinin Merkez Bankası'nın kararını nasıl etkileyeceği, piyasaların ana gündem maddesi. Peki; 2025 Aralık Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?