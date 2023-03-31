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Giriş Tarihi: 31.3.2023 09:49 Son Güncelleme: 31.3.2023 09:49

TCS Nedir? Araçta Çekiş Kontrol Sistemi Ne İşe Yarar, TCS Nasıl Çalışır?

Araç sistemlerine meraklı birisi iseniz TCS nedir sorusunu da araştırmak isteyebilirsiniz. Araçta TCS nedir ne işe yarar konusunu araştırdığınızda söz konusu sistemin gelişmiş bir mekanizma olduğunu anlayacaksınız. Arabalarda çekiş kontrol sistemi nasıl çalışır konusu da incelenmesi gereken konular arasındadır. TCS ne zaman kullanılır sorusunu sizler için araştırdık ve konuyla ilgili merak ettiklerinizi yazımızda derledik.

TCS Nedir? Araçta Çekiş Kontrol Sistemi Ne İşe Yarar, TCS Nasıl Çalışır?

TCS nedir sorusu, araç güvenlik sistemleri ile ilgili araştırılması gereken bir konudur. Araçta TCS nedir ne işe yarar sorusunu araştırdığınızda TCS'nin son derece gelişmiş bir teknoloji olduğunu anlayacaksınız. TCS, Türkçe karşılığı "çekiş kontrol sistemi" olan bir terimdir. TCS'nin ne zaman kullanılacağı da incelenmesi gereken konulardan biridir. TCS ne zaman kullanılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

TCS Nedir?

TCS, İngilizce "traction control system" olan bir terimdir. Söz konusu terimin Türkçe karşılığı çekiş kontrol sistemidir. TCS, motorlu araçlarda denge sistemini sağlayan bir mekanizmadır. Araç kullanımı esnasında motor torku yüzey koşullarına uymuyorsa ve bu uyumsuzluk gaz kelebeğinde hissediliyorsa TCS devreye girer.

Arabalarda Çekiş Kontrol Sistemi Nasıl Çalışır?

Çekiş kontrol sisteminin geliştirilmesindeki temel neden, tekerleklerin çekiş seviyesinin farklılaşmasından kaynaklı olarak direksiyon dengesinin değişmesidir. Bu dengesizlik sürüş güvenliğini tehlikeye atacağı için TCS geliştirilmiştir. Arabanın dönüşlerinde tekerleklerin dönüsü birbirinden farklıdır. Bu farklılık diferansiyel kullanılarak giderilmiştir. Aracın dışa doğru kayma meylini en aza indirmek için de TCS gereklidir. Bu sistem elektromanyetik bir sensör grubu tarafından kontrol edilir.

TCS Ne Zaman Kullanılır?

Birçok araçta TCS, ABS donanımına ek bir seçenek olarak sunulur. TCS sisteminde her bir tekerlek hız değişikliğini algılayan ayrı bir sensör ile donatılmıştır. Tekerleklerden algılanan hız değişiklikleri elektronik kontrol ünitesine aktarılır. Elektronik kontrol ünitesi de aldığı bilgiyi otomatik çekiş kontrol valfine aktararak frenlemeyi başlatır. Bu sistem çok hızlı yürür. Araç tekerleklerinde çekiş kaybı yaşandığında sistem otomatik olarak devreye girer.

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TCS Nedir? Araçta Çekiş Kontrol Sistemi Ne İşe Yarar, TCS Nasıl Çalışır?
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