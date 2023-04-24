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Giriş Tarihi: 24.4.2023 10:21 Son Güncelleme: 24.4.2023 10:38

TCSG-85 Gemisi çocukları ağırladı

TCSG-85 Sahil Güvenlik Gemisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çocukların ziyaretine açıldı.

AHMET TÜRKMEN AHMET TÜRKMEN
TCSG-85 Gemisi çocukları ağırladı

Bayramlarda ve özel günlerde halkın ziyaretine açılan TCSG-85 Sahil Güvenlik Gemisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle limana yanaştı. Vatsndaşların ve özellikle de çocukların büyük ilgi gösterdiği TCSG-85 Gemisi mürettebatı gemi hakkında detaylı bilgi verdiler. Sahil Güvenlik Komutanlığı 80 sınıf botlarından biri olan geminin 40 metre uzunluğunda olduğu ve 1997 yılında Taşkızak Tersanesinde üretilerek denize indirildiği belirtildi.

2 adet ana ve 2 adet yardımcı makinesi bulunan gemideki su topu yangınlara müdahale etmek ve tehditlere karşı savunma yapabilmek için kullanılıyor. Savaş durumlarında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlanarak savaş gemisi olarak kullanılan TCSG-85, aktif olarak Yunanistan sınırında göçmenlere karşı sınır tacizi durumlarında da müdahale etmek için hazır bulunuyor.

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TCSG-85 Gemisi çocukları ağırladı
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