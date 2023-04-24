TCSG-85 Gemisi çocukları ağırladı

Bayramlarda ve özel günlerde halkın ziyaretine açılan TCSG-85 Sahil Güvenlik Gemisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle limana yanaştı. Vatsndaşların ve özellikle de çocukların büyük ilgi gösterdiği TCSG-85 Gemisi mürettebatı gemi hakkında detaylı bilgi verdiler. Sahil Güvenlik Komutanlığı 80 sınıf botlarından biri olan geminin 40 metre uzunluğunda olduğu ve 1997 yılında Taşkızak Tersanesinde üretilerek denize indirildiği belirtildi.

2 adet ana ve 2 adet yardımcı makinesi bulunan gemideki su topu yangınlara müdahale etmek ve tehditlere karşı savunma yapabilmek için kullanılıyor. Savaş durumlarında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlanarak savaş gemisi olarak kullanılan TCSG-85, aktif olarak Yunanistan sınırında göçmenlere karşı sınır tacizi durumlarında da müdahale etmek için hazır bulunuyor.