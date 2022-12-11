Haberler Yaşam Haberleri TDK'nın kabul ettiği Türk Kodlama Sistemine göre, "S" harfi kodlanırken hangi ilin adı söylenir? | MİLYONER SORUSU
Giriş Tarihi: 11.12.2022 20:09 Son Güncelleme: 11.12.2022 20:11

TDK'nın kabul ettiği Türk Kodlama Sistemine göre, "S" harfi kodlanırken hangi ilin adı söylenir? | MİLYONER SORUSU

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 4 Aralık 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan TDK'nın kabul ettiği Türk Kodlama Sistemine göre, "S" harfi kodlanırken hangi ilin adı söylenir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek TDK'nın kabul ettiği Türk Kodlama Sistemine göre, "S" harfi kodlanırken hangi ilin adı söylenir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

TDK’nın kabul ettiği Türk Kodlama Sistemine göre, S harfi kodlanırken hangi ilin adı söylenir? | MİLYONER SORUSU

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (4 Aralık 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen TDK'nın kabul ettiği Türk Kodlama Sistemine göre, "S" harfi kodlanırken hangi ilin adı söylenir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (4 ARALIK 2022)

ATV ile 4 Aralık Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: TDK'nın kabul ettiği Türk Kodlama Sistemine göre, "S" harfi kodlanırken hangi ilin adı söylenir?

A- Samsun
B- Sakarya
C- Sivas
D- Sinop (CEVAP)


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TDK'nın kabul ettiği Türk Kodlama Sistemine göre, "S" harfi kodlanırken hangi ilin adı söylenir? | MİLYONER SORUSU
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