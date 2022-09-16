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Giriş Tarihi: 16.9.2022 23:00 Son Güncelleme: 16.9.2022 23:00

TDK'ye göre günümüz Türkçe'sinde yazılışı yanlış olan hangisidir?

Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’nin en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, 16 Eylül 2022 Cuma günü izleyici karşısına çıkıyor. Türkiye’nin pek çok bölgesinden yarışmacıyı konuk eden ve yönelttiği sorularla yarışmacılara ve ekran başındaki izleyicilere yeni bilgiler edindiren “Kim Milyoner Olmak İster?” in son bölümünde sorulan TDK'ye göre günümüz Türkçe'sinde yazılışı yanlış olan hangisidir? sorusu izleyenler tarafından merak edilerek TDK'ye göre günümüz Türkçe'sinde yazılışı yanlış olan hangisidir? şeklinde araştırılmaya başlandı. İşte çok merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

TDK’ye göre günümüz Türkçe’sinde yazılışı yanlış olan hangisidir?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, 16 Eylül 2022 Cuma günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyicilerinin evlerine konuk oldu. Türk televizyonlarının uzun soluklu yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" de 2. barajı geçmeyi başaran yarışmacıya sorulan TDK'ye göre günümüz Türkçe'sinde yazılışı yanlış olan hangisidir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.



SORU: TDK'ye göre günümüz Türkçe'sinde yazılışı yanlış olan hangisidir?

A- Kırklareli'ne
B- Rumeli'ne (CEVAP)
C- Eminönü'ne
D- Osmaneli'ne

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TDK'ye göre günümüz Türkçe'sinde yazılışı yanlış olan hangisidir?
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