ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, 16 Eylül 2022 Cuma günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyicilerinin evlerine konuk oldu. Türk televizyonlarının uzun soluklu yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" de 2. barajı geçmeyi başaran yarışmacıya sorulan TDK'ye göre günümüz Türkçe'sinde yazılışı yanlış olan hangisidir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.