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Giriş Tarihi: 26.2.2023 11:36

TDV, 11 ilde AFAD koordinesinde faaliyet gösteriyor! Depremzedelerin yaraları sarılıyor

Türkiye Diyanet Vakfı, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 11 ilde AFAD koordinesinde faaliyetlerini sürdürüyor. TDV, depremzedelerin barınma, gıda, mescit, oyun alanı gibi birçok ihtiyacını karşılayarak gönüllere dokunuyor.

İHA
TDV, 11 ilde AFAD koordinesinde faaliyet gösteriyor! Depremzedelerin yaraları sarılıyor

Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremler büyük yıkıma yol açtı. Depremzedeler için ilk günden itibaren 11 ilde faaliyet gösteren Türkiye Diyanet Vakfı üyeleri, AFAD'ın koordinesinde bölgede gıda, mescit, oyun alanı, barınma, ısınma gibi birçok ihtiyacı karşılamak için sahada görev yapıyor.

7 BİN 500 DEPREMZEDEYE GIDA YARDIMI YAPILDI

Çok sayıda personelle hizmet veren Türkiye Diyanet Vakfı 7 bin 500 depremzedeye gıda yardımı yaptı. Vakıf, depremzedelerin ihtiyaçları tamamen sağlanıncaya kadar sahada görev yapacak.

"BÖLGEDE KİMİN NE İHTİYACI VARSA KARŞILAMAK İÇİN BURADAYIZ"

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Vakfın Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, "Deprem bölgelerinde ilk günden beri faaliyet gösteriyoruz. Öncelikle arama kurtarma ekiplerimiz, imamlarımız, müezzinlerimiz ve Kur'an kursu hocalarımızla yaraları sarmaya çalışıyoruz. Gün geldi cenaze definleri için uğraştık, gün geldi vatandaşlarımıza sıcak bir çorba uzatmak için uğraştık.

Bölgede kimin ne ihtiyacı varsa karşılamak için buradayız. İkinci ve üçüncü depremi burada biz de yaşadık. Bu enkazdan hep birlikte kalkacağız ve yaraları en hızlı şekilde saracağız" diye konuştu.

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TDV, 11 ilde AFAD koordinesinde faaliyet gösteriyor! Depremzedelerin yaraları sarılıyor
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