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Giriş Tarihi: 14.1.2023

Tecavüzcüsü 12 yıl ceza aldı ama halen dışarıda

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Tecavüzcüsü 12 yıl ceza aldı ama halen dışarıda
İZMİR Bayraklı'da D.T. (28) 2015'te 7 ay süren evliliğinden 1 çocuk sahibi oldu. D.T. 2020'de bir başkasıyla evlenmeye karar verdi. D.T. eşinin arkadaşı E.Y.'nin iftiraları ile bu evliliğinin henüz 20. gününde kıskançlık kaynaklı şiddete maruz kaldı. Genç kadın evliliğini bitirdi ancak E.Y.'den kurtulamadı. E.Y. telefon, sosyal medya ve fiziki takip ile tacizini sürdürdü. Geçtiğimiz yıl şubatta D.T.'nin evine gelen E.Y., genç kadına tecavüz etti. Kısa sürede yakalanan E.Y. tutuksuz yargılandı. 12 yıl hapis aldı. Elektronik kelepçe takılan E.Y. kadını bu kez de 5 yaşındaki oğluyla tehdit etti. Bir an önce bu beladan kurtulmak istediğini anlatan D.T.'nin avukatı Özge Kalyoncu Yılmaz "Sanık hakkında yakalama kararı olmasına karşın, halen dışarıda. Zanlı bir an önce aldığı cezayı çekmeli" dedi.

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Tecavüzcüsü 12 yıl ceza aldı ama halen dışarıda
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