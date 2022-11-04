Tedavi olsun diye ikna etmeye çalışıyorlardı... Babasını öldürdü, kuzenini yaraladı

İstanbul Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir süredir psikolojik sorunları olan 26 yaşındaki Abdullah Ç.'yi tedavi olması konusunda ikna edemeyen babası Mesut Ç, Uzman Onbaşı olduğu öğrenilen yeğeni Mehmet Ç'den (27) yardım istedi. Abdullah Ç.'yi tedavi olması için ikna etmek üzere amcasının evine gelen Mehmet Ç. bir süre kuzeni ile konuştu. Bir anda cinnet getiren Abdullah Ç. kuzeni Mehmet Ç.'yi göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.