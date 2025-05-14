Tedavi edilen 50 deniz kaplumbağası denizle buluşacak

Muğla'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ağa takılma, misinaya dolanma, olta yutma, sürat motoru çarpması ve pervane kesmesi gibi yaralanmalar nedeniyle getirilen yaralı kaplumbağalar, hastane ortamının sağlandığı Muğla'daki merkezde özenle tedavi ediliyor. 2024-2025 sezonunu kapsayan dönemde, çeşitli nedenlerle yaralanan ve kıyıya vuran 50 kaplumbağa tedavi edildi, 9 kaplumbağanın rehabilitasyon süreci ise devam ediyor. Kaplumbağaların, temmuz-ağustos döneminde özel bir salım etkinliğiyle doğal ortamlarına kavuşturulması planlanıyor.