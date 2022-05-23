Tedavi edilen hayvanlar doğaya salındı

Hatay'ın çeşitli ilçelerinde yaralı olarak bulunan hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğüne bağlı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kampüsünde bulunan Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavileri tamamlandı. Tedavileri tamamlanan 3 leylek, 1 yılan kartalı, 4 şahin ve 1 normal kartal düzenlenen etkinlikle yaşam alanları olan doğaya bırakıldı. Etkinliğe Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Enes altuğ, Prof. Dr. Mehmet Yaman, Doç. Dr. Cafer Tayer İşler ve DKMP Hatay Şubesi personeli katıldı.