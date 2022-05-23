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Giriş Tarihi: 23.5.2022 14:43 Son Güncelleme: 23.5.2022 15:36

Tedavi edilen hayvanlar doğaya salındı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Tedavi edilen hayvanlar doğaya salındı

Hatay’da tedavileri tamamlanan 3 leylek, 1 yılan kartalı, 4 şahin ve 1 normal kartalı doğaya bırakıldı.

Hatay'ın çeşitli ilçelerinde yaralı olarak bulunan hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğüne bağlı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kampüsünde bulunan Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavileri tamamlandı. Tedavileri tamamlanan 3 leylek, 1 yılan kartalı, 4 şahin ve 1 normal kartal düzenlenen etkinlikle yaşam alanları olan doğaya bırakıldı. Etkinliğe Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Enes altuğ, Prof. Dr. Mehmet Yaman, Doç. Dr. Cafer Tayer İşler ve DKMP Hatay Şubesi personeli katıldı.

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Tedavi edilen hayvanlar doğaya salındı
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