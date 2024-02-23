Tedavi için yaşadığını ispatlamaya çalışıyor

atman'da yaşayan ancak kimliği bulunmayan ve resmi kayıtlarda görünmeyen 70 yaşındaki Sinem Yakut, yaşadığını ispatlamak için mücadele ediyor. Kimliği olmadığı için yakalandığı mide kanseri tedavisini de yaptıramayan Yakut, "Yıllarca kimliğim olmadan yaşadım, bundan sonra da yaşayabilirdim. Ama tedavi olmak için istiyorum" dedi. 70 yaşındaki Sinem Yakut doğduğunda nüfusa kaydettirilmedi. Sinem Yakut, 50 yıl önce Abdulgafur Günbayı ile imam nikâhıyla evlendi. Kimliği olmadığı için nikâh kıyamayan Yakut'un eşi yıllar sonra Kaside Günbayı ile resmi nikâh kıyarak evlendi. Sinem Yakut'un dünyaya gelen 4 çocuğu, Kaside Günbayı'nın üzerine kaydettirildi.Kimliği olmadığı için devletin hiçbir imkânından faydalanamayan Sinem Yakut geçtiğimiz kasım ayında rahatsızlandı. Çocukları tarafından hastaneye götürülen yaşlı kadın TC vatandaşı olarak görülmediğinden dolayı tedavi olamadı. Özel hastanede Sinem Yakut'a mide kanseri teşhisi konuldu. Çocukları, annelerinin yaşadığını ispatlamak için Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü'ne başvuru yaptı. Buradan olumsuz yanıt alan Yakut'un çocukları çareyi mahkemede aradı. Mahkeme, aileyi 'geçici nüfus' için tekrar nüfus il müdürlüğüne yönlendirdi. Baba, azalar, muhtarların şahitliğine rağmen nüfus il müdürlüğü, 'yeterli delil' ve 'şartları oluşturulmadığı' için Sinem Yakut'a geçici kimlik de vermedi.