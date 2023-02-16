Tedavim bitsin, iyileşeyim... Hemen deprem bölgesine gideceğim

Deprem bölgesinde bulunan 10 ilden Sakarya'ya depremzede aileler gelmeye devam ediyor. Sakarya Büyükşehir belediyesi başta olmak üzere 16 altı kademe belediye depremzedelere kucak açtı. Sakarya'daki evler ve yurtlara yerleştirilen depremzedelere yaşadıkları travma nedeniyle psikolojik destekte veriliyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'nın bütün gücüyle depremzedelerin yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirtti.

Deprem bölgesinde Sakarya'ya gelen ailelerin yanı sıra bölgeden sevk edilen yaralılarda Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere bir çok hastaneye yerleştirildi. Yaralıların bakım ve ameliyatlarının yapıldığını belirten Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fikret Halis, "Depremzedelerin sağlıklarıyla yakından ilgileniyoruz" dedi.

Sakarya Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü ise deprem bölgesine doktor ve sağlıkçı görevlendirilmesinin yanı sıra Sakarya'ya gelen yaralılarla bütün personelin yakından ilgilendiğinin altını çizdi.



Kahramanmaraş merkezli depremde yaralanan bir asker ise Sakarya'da 2. kez ameliyat edildi. Hatay Serinyol 8. Komando Tugayı'nda vatani görevini yaparken deprem sırasında çıkmak istediği binada enkaz altında kalan ve arkadaşları tarafından kurtarılan Berkay Hasanoğlu'na ilk müdahale Hatay Devlet Hastanesi'nde yapıldı. İlk müdahale sonrasında Adana Şehir Hastanesi'nde ameliyat olan Hasanoğlu ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Sakarya'da da bir ameliyat daha geçiren Hasanoğlu yapılan tedavisinin ardından Karasu Limandere Mahallesi'ndeki baba ocağında getirildi. Hasanoğlu'nun sağlık durumu iyiye öğrenilirken, yaralı asker Hasanoğlu, "Tedavim bitsin iyileşeyim. Hemen deprem bölgesindeki görevine dönmek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.