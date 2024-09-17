Tedavisi uzayan hasta diş kliniğini kurşunladı

Adana'da dişi ağrısı çeken Orhan A. (22), tedavi olmak için diş hekimi D.T'nin (55) kliniğine gitti. Köprü tedavisi uygulanan Orhan A., tedavi süresi uzaması yüzünden sinirlenip klinikten ayrıldı. Arkadaşı Muhammed Can K'yle (22) birlikte içki içen Orhan A., bir anda aklına diş ağrısı gelince tekrar sinirlendi. İki arkadaş, motosikletle kliniğe giderek iş yerine ateş etti. Diş hekiminin şikayeti üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı. Orhan A., "Dişim ağrı yapınca doktora gittim. Tedavim uzayınca sinirlendim. İçki içerken diş ağrım aklıma geldi. Öfkelenince, gidip sıktım" derken Muhammed Can K. ise "Orhan'ın dişi ağrıyınca, kliniğe ateş etmek istedi. Onu kıramadım" dedi. Adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.

SALDIR ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay, 9 Eylül'de saat 01.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Köprü diş tedavisi gören Orhan A., tedavi süresinin uzaması üzerine öfkelenip, diş hekimi D.T'nin kliniğinden ayrıldı. Orhan A., akşam saatlerinde buluşup, içki içtiği arkadaşı Muhammed Can K'ye durumu anlattı. Bunun üzerine motosikletle kliniğe giden şüphelilerden Orhan A., pompalı tüfekle iş yerine ateş açıp, kaçtı.

DOKTOR ŞİKAYETÇİ OLDU

Şüphelilerin silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sabah kliniğe geldiğinde, camların kırık olduğunu gören doktor D.T'nin ihbarıyla Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, kamere kayıtlarından saldırganların kimliklerini tespit etti. Polis, şüphelileri adreslerine yaptığı baskında yakalayarak gözaltına aldı.

"ORHAN'I KIRAMADIM"

Emniyete götürülen Orhan A., ifadesinde, "Dişim ağrı yapınca kliniğe gittim. Tedavi süresi uzayınca sinirlendim. İçki içerken diş ağrım aklıma geldi. Öfkelenince, gidip sıktım" dedi. Diğer şüpheli Muhammed Can K. ise "Orhan'ın dişi ağrıyınca, kliniğe ateş etmek istedi. Onu kıramadım" savunması yaptı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan A. ile Muhammed Can K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.