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Giriş Tarihi: 18.12.2021 14:51 Son Güncelleme: 18.12.2021 15:01

Tedbirsiz sürücüler Uludağ yolunu çarpışan otoya çevirdi

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Tedbirsiz sürücüler Uludağ yolunu çarpışan otoya çevirdi

Kayak sezonunu önceki gün açan Uludağ’a turist akını başladı. Tedbir almadan zirve yoluna koyulan sürücüler, Uludağ yolunu adeta çarpışan otolara çevirdi. Çok sayıda kaza, ve kayma meydana geldi. Kayan araçların büyük kısmının 34 plakalı olması dikkat çekti.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı aralıklarla sürüyor. 1 metreye ulaşan kar kalınlığı ile kayakçıların ve turistlerin akınına uğramaya başlayan Uludağ'a zincirsiz ve yaz lastikleri ile çıkmaya çalışan sürücüler ya kaza yaptı, ya da araçlarını kaydırdı. Yolda kayan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, bazı araçlar su kanallarına uçtu. Çekicilerin kurtardığı araçlar kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri bölgeyi abluka altına aldı. Zirveye çıkmak isteyen sürücüler tek tek durdurulup ekipleri tarafından denetlenirken, kış lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişine izin verilmedi.

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Tedbirsiz sürücüler Uludağ yolunu çarpışan otoya çevirdi
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