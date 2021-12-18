Tedbirsiz sürücüler Uludağ yolunu çarpışan otoya çevirdi

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı aralıklarla sürüyor. 1 metreye ulaşan kar kalınlığı ile kayakçıların ve turistlerin akınına uğramaya başlayan Uludağ'a zincirsiz ve yaz lastikleri ile çıkmaya çalışan sürücüler ya kaza yaptı, ya da araçlarını kaydırdı. Yolda kayan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, bazı araçlar su kanallarına uçtu. Çekicilerin kurtardığı araçlar kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri bölgeyi abluka altına aldı. Zirveye çıkmak isteyen sürücüler tek tek durdurulup ekipleri tarafından denetlenirken, kış lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişine izin verilmedi.