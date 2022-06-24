İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

Kamu ve taşeron işçilerinden kadrolu olanlara genellikle yılda 2 kere olmak üzere yapılan tediye ödemeleri için bu yıl iki tarih belirlendi. Tediye ödemeleri yapılırken günlük brüt kazanç üzerinden 52 günlük bir hesaplama yapılmaktadır.

Tediye ödeme tarihleri belli olduktan sonra işçiler alacakları tediye miktarını hesaplamaya çalışmaya başladı. Tediye miktarını hesaplamak için bazı uygulamalar ya da formüller bulunuyor. Bu hesaplamalar yapıldığında asgari ücretli bir çalışanın kesintiler de çıkarıldıktan sonra net 3646 Türk lirası tediye alacağı görülmektedir.