TEDx konferansına 6’ncı kez ev sahipliği yaptı

Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, "Perspektif/Perspective"temasıyla gerçekleştirdiğimiz, yeni fikirlerin ve ilham veren konuların heyecanlı bir şekilde ele alındığı uluslararası konuşma platformu olan TEDxGündoğduKoleji etkinliğimizde emeği geçen tüm takım arkadaşlarıma, konuşmacılarımıza, öğretmenlerimize, Öğrenci Meclisimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

TEDxGündoğduKoleji Koordinatörü Coşkun Uğun, ekip olarak etkinliğin kusursuz geçmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmadığını ve böyle önemli bir organizasyona 6. kez ev sahipliği yapmamın çok önemli olduğunu söyledi. TEDxGündoğduKoleji Direktörü Hüsnü Arda, "Adana Gündoğdu Koleji olarak, yaparak yaşayarak öğrenmenin çocuklarımız ve gençlerimiz için çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple bölgemizde eğitime katkı sağlayacak birçok etkinliğe yer veriyoruz" dedi.