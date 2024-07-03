Tefeci Çetesi’nden 6 milyarlık vurgun

"Örgütlü Tefecilik" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Adana, Ordu ve Yalova'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 18 kişilik Tefecilik Çetesi çökertildi. Örgütlü bir şekilde "Tefecilik" suçunu işledikleri saptanan 13 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Dört çete üyesinin farklı suçlardan cezaevinde tutuklu oldukları, çetenin adına halen faaliyet yürüttükleri, bir çete üyesinin ise yurt dışında olduğu saptandı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda; dört ruhsatsız tabanca, 60 bin dolar, üç POS Cihazı, 18 banka ve kredi kartı, 85 slip, beş gram uyuşturucu madde, farklı şirketlere ait 10 kaşe, farklı şirketlere ait imzalı 12 çek karnesi, 12 adet e-imzalı harici bellek, 12 harici disk, dört tablet bilgisayar, bilgisayar kasası ve 20 cep telefonu ele geçirildi.

TEHDİT VE BASKIYLA…

Çete üyelerinin bir ticaret merkezinde farklı firmalar adı altında POS Tefeciliği, ayrıca çek karşılığı ve teminat karşılığında yüksek tutarlarda tefecilik yaptıkları, mağdurlardan yüzde üç oran karşılığında paralar aldıkları tespit edildi. Çete üyelerinin mağdurlardan komisyon haricinde teminat olarak çek ve ipotek vermesi gerektiğinin söyledikleri, mağdurların borçlarını ödedikten sonra çeklerin yine de icraya verildiği belirlendi. Çete üyelerinin; mağdurların teminat olarak gösterdikleri ve İstanbul'da bulunan bazı taşınmazlara el koyarak üçüncü kişilere devrettikleri de saptandı. Bir mağdurun; faiz karşılığında borç para vererek tefecilik yapan, tehdit ve baskı ile mağdurların teminat olarak vermiş oldukları taşınmazları devralan çete üyeleri tarafından 15 milyon lira zarara uğratıldığı iddia edildi. Çete üyelerinin ve firmalarının vergi suçu işledikleri, ticari işlem hacimlerinin yetersiz olmasına rağmen banka hesaplarından yaklaşık altı milyar liralık nakit para çekim işlemi yaptıkları tespit edildi.