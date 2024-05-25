Tefeci çetesine operasyon 19 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yaşlı, emekli ve engelli vatandaşların da bulunduğu maddi açıdan zor durumdaki 97 kişiyi, yüksek faizle borçlandırdıkları ve yaklaşık 12 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri suçlamasıyla 41 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı, 1 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 tüfek, 2 tabanca, 250 fişek ve mağdurlara ait çok sayıda senet, evrak ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan çete üyeleri dün adliyeye sevk edildi. 11 şüpheli serbest bırakılırken 10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 19 çete üyesi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.