Tefeci çift tutuklandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekiplerince, tefecilik yaparak 52 kişiyi mağdur edip yaklaşık 70 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla düzenlediği operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 8'i ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 967 milyon lira ve 504 bin dolar tutarında 26 senet, 520 bin liralık iki çek, 186 bin 320 lira, 74 bin 600 dolar, 28 bin avro, farklı kişilere ait 52 tapu aslı ve fotokopisi, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile bunlara ait mermiler ele geçirildi.

Savcılık talimatıyla 8 kişi ifadelerini ardından serbest bırakılırken 5 kişi adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Adile ve Fikret Demirbaş çifti tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.