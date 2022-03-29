Tefeci operasyonunda 2 kişi tutuklandı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Kandıra İlçesinde tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen bir gruba yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda senet ile suça konu yazışmaların bulunduğu ajandalar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelide 2 'si emniyette tamamlanan işlemleri sonrası serbest kalırken, adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2 'si tutuklandı 1 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.