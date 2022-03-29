Haberler Yaşam Haberleri Tefeci operasyonunda 2 kişi tutuklandı!
Giriş Tarihi: 29.3.2022 14:43 Son Güncelleme: 29.3.2022 14:54

Tefeci operasyonunda 2 kişi tutuklandı!

ABBAS ÇAKAR
Tefeci operasyonunda 2 kişi tutuklandı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Kandıra İlçesinde düzenlenen tefeci operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Kandıra İlçesinde tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen bir gruba yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda senet ile suça konu yazışmaların bulunduğu ajandalar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelide 2 'si emniyette tamamlanan işlemleri sonrası serbest kalırken, adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2 'si tutuklandı 1 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Kırşehir'deki çifte vahşette yeni detaylar ortaya çıktı! Önce tecavüz edip sonra katletmişler
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını duyurdu: KDV oranlarında yeni indirim...
Son dakika | Ekrem İmamoğlu’nun skandal icraatına tepkiler büyüyor! "Çevreye değil keyfine kullanıyor"
Yerli otomobil TOGG için yeni hedef: Başkan Erdoğan duyurdu! 81 ilde kurulacak
SON DAKİKA: Rusya ve Ukrayna heyetleri Başkan Erdoğan'ı ayakta alkışladı! Tarihi zirvede Abramovich detayı...
İstanbul Havalimanı’na yeni yapı! Kalyon büyük ortak oluyor
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye'den tarihi hamle: Putin ve Zelenskiy ile anlaşma tamam
ABD terörist sevdasından vazgeçmiyor: YPG/PKK’nın faydalandığı eğit-donat fonuna 542 milyon dolar!
Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşında dünyanın umudu Türkiye! Yüzyüze görüşmeler başlıyor
Yemin'in Emir'i Gökberk Demirci evlilik teklifi ettiği sevgilisi Özge Yağız ile ayrıldı! Duygusal veda...
ARKADAŞINA GÖNDER
Tefeci operasyonunda 2 kişi tutuklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA