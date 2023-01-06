Adana’daki tefecilik soruşturmasında 2 zanlı tutuklandı

'BİNBİR SURAT' DA YAKALANDI

Tefeci Operasyonu'nda tanıdık bir isim de dikkat çekti. 2020 yılında polisin, yine tefeci çetesine yönelik yaptığı baskında yakalanıp, 'ev hapsi cezası' alan Zeynep K.'da gözaltına alınan 20 kişiden biri oldu. Yakalanmamak için kılıktan kılığa girip, saç rengini de sürekli değiştirip boyattığı için kendisine 'binbir surat' lakabı takılan şüpheli kadın, 3 yıl önceki operasyonda da 450 bin liralık bir 'alacak listesi'nin yazılı olduğu kağıdı yutmaya çalışmıştı.