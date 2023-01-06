Adana’daki tefecilik soruşturmasında 2 zanlı tutuklandı

Adana'da yüksek faiz oranlarında para verip, borcunu ödemeyen vatandaşları da imzaladıkları çek ve senetleri icraya koyarak, 124 kişiden yaklaşık 12.6 milyon lira haksız kazanç sağlayan 21 kişiden 4'ü kadın 20'si yakalandı.
Zanlılardan 2'si tutuklandı; 'binbir surat' olarak da bilinen Zeynep K.'nın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli 'adli kontrol' şartı; 10'u da ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
4 KADIN 20 KİŞİ YAKALANDI
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, farklı işletmeler altında 'tefecilik' yaptığı tespit edilen 21 kişiyi deşifre etti. 3 Ocak'ta düğmeye basıldı; operasyonda da hedefteki 4'ü kadın 20 şüpheli yakalandı. Aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca; 25 milyon 357 bin lira değerinde 221 adet çek ve senet, 12 pos cihazı, farklı kişilere ait 102 kredi kartı, 8 tapu, 2 vekaletnameyle alacak notlarının bulunduğu 10 ajanda ve 22 not kağıdı ele geçirildi.
'BİNBİR SURAT' DA YAKALANDI
Tefeci Operasyonu'nda tanıdık bir isim de dikkat çekti. 2020 yılında polisin, yine tefeci çetesine yönelik yaptığı baskında yakalanıp, 'ev hapsi cezası' alan Zeynep K.'da gözaltına alınan 20 kişiden biri oldu. Yakalanmamak için kılıktan kılığa girip, saç rengini de sürekli değiştirip boyattığı için kendisine 'binbir surat' lakabı takılan şüpheli kadın, 3 yıl önceki operasyonda da 450 bin liralık bir 'alacak listesi'nin yazılı olduğu kağıdı yutmaya çalışmıştı.
12.6 MİLYON HAKSIZ KAZANÇ
Zanlıların, maddi açıdan zor durumda olan vatandaşları ağlarına düşürüp, onlara yüksek faiz oranlarından para verdikleri, borcunu ödemeyenlerden teminat olarak aldıkları çek ve senetler üzerinden icra takibi başlatıp, bu yöntemle de 254 kişiden yaklaşık 12 milyon 600 bin lira haksız kazanç sağladığı belirlendi. Tefeciliği gizlemek için özellikle kuyumcu gibi farklı işletmeler kuran şüphelilerin, söz konusu işyerleri üzerinden de 'hayali satış' yaptıkları tespit edildi.