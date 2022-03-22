Tefeci operasyonunda 5 gözaltı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Kandıra İlçesinde tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen bir gruba yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda senet ile suça konu yazışmaların bulunduğu ajandalar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyette sorgularının devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.