“Tefeci” şebekeye operasyon: 8 gözaltı…

"Suç İşlemek İçin Örgüt Kurmak, Tefecilik ve Yağma" operasyonunu İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Soruşturma; bir tefeci şebekeden faiz karşılığında 700 bin lira borç alan, 77'şer bin lira değerinde toplam bir milyon 386 bin liralık 18 senet imzalayan ve bir eğitim kurumunun sahibi olan Mert K.E.'nin şikayeti üzerine açıldı. İddialara göre tefeciler, farklı dönemlerde faiz karşılığında almış olduğu borçlara karşılık Mert K.E.'den 1.5 milyon lira değerinde 40 senet aldıkları ve teminat olarak aracını devraldıkları ortaya çıktı. Şebekenin üyeleri aynı zamanda bazı öğrenci velilerine ait olan senetlere zorla el koydu ve senet sahibi olan velileri arayarak senetleri tahsil etmeye çalıştı.

Mert K.E.'nin ödeme yapmasına rağmen senetleri iade etmeyerek ailesi ve çalışanları üzerinde baskı kurarak yaklaşık 12 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekenin üyelerinin, baskı ve tehditle çok sayıda senet, araç ve taşınmaz devri gerçekleştirdikleri de tespit edildi. İstanbul ve Ağrı'da düzenlenen operasyonlarda sekiz şebeke üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda kullanıma hazır halde 223 senet yaprağı, 10 milyon 368 bin 100 lira bedelli 64 farklı kişiye ait senet, 950 bin lira bedelli iki kişiye ait iki çek, mağdurlara ait araç rehin sözleşmeleri ve vekaletnameler ele geçirildi.