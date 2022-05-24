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Giriş Tarihi: 25.5.2022

Tefecilerden polise kartvizit

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Tefecilerden polise kartvizit

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kredi danışmanlığı adı altında yaşlı, emekli ve engelli vatandaşları ağına düşürerek tefecilik yapan 6 suç örgütünü deşifre etti. Gözaltına alınan 125 şüpheliden 30'u tutuklanırken 46 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı. Ankara'dan tamamıyla temizlenen tefecilerin uyguladığı yöntemlere ve vatandaşlara yaptıklarına SABAH ulaştı.

Suç örgütlerinin kredi danışmanlığı adı altında tefecilik yaptıkları ortaya çıktı. Tefeciler, Ankara'nın en işlek cadde ve sokaklarına, emekli vatandaşın gittiği park ve kıraathanelere 'emeklilere kredi çıkarılır' kartvizit ve broşürü bırakarak emekli, engelli ve yaşlıları ağlarına düşürdü. Ofiste tefecilerle bir araya gelen vatandaş, 10 bin lira karşılığında 30 ile 50 bin lira arasında senet imzalamayı kabul etti.



Tefeciler, emekli maaşına haciz gelemeyeceğini bildiği için icra dairesine emeklilerle birlikte giderek senette bulunan tutarın tahsisi ile ilgili olarak izinlerin verildiği beyan eden muvafakatnameye de imza attırdı. Tefeciler böylelikle senette bulunan rakamı icraya verme hakkı elde etti. Fırsatı ellerine geçiren 6 örgüt, senetleri icraya verdi. Emekliler, maaş günü hesaplarına baktığında maaşlarının tamamının senettin borcuna aktarıldığını gördü.

TEFECİLER OPERASYONU ÖNLMEK İÇİN SAVCILIĞA ŞİKAYETTE BULUNDU
Suç örgütlerinin birbirleriyle sürekli olarak temas halinde oldukları belirlendi. Kendilerine düzenlenecek olan operasyonun önüne geçebilmek için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden şikâyette bile bulundular. Mali polisin operasyonu ile gözaltına alınıp adliye sevk edilen tefecilere destek yine aynı sektörden olan arkadaşları oldu. Adliyede duruşmayı takip eden tefeciler orda da rahat durmazken sivil polise kartvizit vererek telefon ve başka konularda yardımcı olacaklarını söyledikleri ortaya çıktı.

SOKAK ORTASINDA KADININ KAFASINA SİLAH DAYADI
Serbest ticaretle ilgilenen bir kadın tefecilerden 20 bin lira para aldı. İşleri istediği gibi gitmemesi üzerine aldığı borcu ödemekte zorlanınca tefeciler kadını evinin önünde yakalayarak kafasına silah dayadı. Korkudan ağlamaya başlayan kadın ne yapacağını bilemezken tefeciler silah zoruyla 2,2 milyon lira tutarındaki senet zorla imza attırdı.

HUZUREVİNİN PARASINI ÖDEYEMEDİ
Tefeciler ağına huzur evinde yaşayan yaşlı amca düştü. Huzurevinde yaşayan yaşlı adam hastane gittiği sırada yerde bulunan kartviziti görüp aldı. Telefon ile iletişime geçen yaşlı adam olacaklardan habersiz tefecilerin ağına düşerek emekli maaşından oldu. Yaşlı adam huzur evinin parasını ödeyemediği için çıkmak zorunda kaldı.

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Tefecilerden polise kartvizit
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