Tefecilere devlet yumruğu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yapılan çalışmalar sonucu, "tefecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma ve tehdit" suçlarına yönelik 4 ilde Kuyu-11 operasyonu düzenlendi. Operasyonda elebaşılığını Tuncer Aslan'ın yaptığı suç örgütü çökertilirken, 61 şüpheli de gözaltına alındı. İncelemeler neticesinde örgütü üyelerinin vatandaşlara yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri, teminat olarak farklı tutarlarda çek, senet, taşınmaz ve araç aldıkları ve mağdurları tehdit ettiklerinin tespit edildi. Aramalarda 6'sı ruhsatsız 8 tabanca, 2 pompalı tüfek ile çok sayıda senet ve çek ele geçirildi.