Tefecilere mali kıskaç

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "Örgütlü Tefecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Nitelikli Dolandırıcılık" soruşturması kapsamında çalışma başlatıldı. Bir dolandırıcılık şebekesinin; yüksek faizle borç para verip, teminat adı altında fahiş tutarlarda çek ve senet aldıkları, borçlar ödense dahi geri vermedikleri tespit edildi. Bir mağdurun hesabına 61 ayrı havaleyle yaklaşık 20 milyon lira transfer edildiği, mağdurun borcunu faiziyle birlikte 25 milyon lira olarak geri ödemesine rağmen teminat olarak verdiği 88 milyon lira tutarlı 120 farklı çekten yaklaşık 65 milyon tutarlı 51 çekin tahsil edilerek mağdur aleyhine yaklaşık 42 milyon lira zarar oluşturulduğu saptandı. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eşzamanlı baskınlarda şebekeye üye 32 kişi gözaltına alındı. Aramalarda toplam değeri 65 milyon lira olan 99 çek, 2 av tüfeği, 20 av tüfeği fişeği, 11 ruhsatsız tabanca, 18 şarjör, 3 bin 509 mermi ve 36 dijital materyal ele geçirildi.