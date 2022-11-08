Tefecilere şafak operasyonu

MEMLEKTİ SOYAN GELDİ

Tefeci şebekesine mensup olduğu belirlenen 18 kişinin gözaltına alınması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda şüphelilerden bazıları gözaltına alındı. Tefecilik suçundan gözaltına alınan bir şüphelinin adli tıp biriminde, "Memleketi soyan geldi" demesi dikkat çekti.