Tefecilere şafak vakti operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, faizle borç verip karşılığında çek ve senet alan, daha sonra borcunu ödemeyenlere icra işlemi başlatıp, 52 kişiyi mağdur ederek 6 milyon liralık vurgun yapan şüphelileri tespit etti.

11,5 MİLYON LİRALIK SENET

Tefecilik şüphelisi 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şafak vakti farklı adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, şüphelileri sorgulanmak üzere emniyete götürürken firari 3 zanlı yakalamak için baskınlarına devam ediyor. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada; 11 milyon 512 lira değerinde 124 adet senet, 5 adet çek ve 3 adet imzalattırılmış alacaklısı ve borçlusu belli rakam kısmı boş senet, 50 bin 500 lira nakit para, 3 adet ruhsatsız silah, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet farklı şahıslara ait tapu belgeleri, tapu ve senet fotokopileri ele geçirildi.