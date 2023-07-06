Tefecilere ‘Yosun’ operasyonu: 190 mağdurdan 25 milyon lira vurgun

FİNDEKSLERİNE BAKTILAR

Mağdurlardan yüksek faiz karşılığı vermiş oldukları parayı tahsil etmek için işyerlerine ve ikametlerine giderek mağdurları baskı altına aldıkları ortaya çıktı. Bölge halkının para ihtiyacı olduğunda, "kredi başvuru merkezi" haline dönüştükleri ve bankalardan önce bu gruba başvurdukları belirlendi. 3 Grup halinde hareket eden şüphelilerin kendilerine faizli para talebi geldiğinde mağdurun ödeme açısından güvenilir olup olmadığını birbirlerine sordukları ve mağdurların mal varlığına göre FİNDEKS durumunu öğrendikleri tespit edildi. Şüpheliler bu yolla 190 mağdurdan yaklaşık 25 milyon Türk lirası haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.