“Tefecilik” çetesi çökertildi… Borç verip ailelerini tehdit ettiler…

"Tefecilik" operasyonunu İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. E.Y. liderliğindeki suç örgütü üyelerinin Arnavutköy ve Sultangazi İlçeleri'nde mağdur kişilere faiz karşılığında borç para verdikleri, teminat olarak senetler imzaladıkları ve araç ile tapu devri aldıkları saptandı.
İddialara göre; faiz karşılığında geri ödenen paralar suç örgütü üyelerinin yakınlarının banka hesaplarına yatırıldı. Faiz karşılığında alınan tapuların ve araç devirlerinin de yine suç örgütü üyelerinin yakınlarına devredildiği belirlendi.
KALEM GÖRÜNÜMLÜ SİLAH BULUNDU
İstanbul ve Batman'da yapılan eş zamanlı operasyonda; "Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurmak, Yönetmek, Üye Olmak ve Tefecilik" suçlarına karışan 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda bir çelik yelek, bir kalem görünümlü silah, bir yarı otomatik silah, iki ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, iki pompalı tüfek şarjörü, 12 pompalı tüfek fişeği, dört şarjör, 55 mermi, tasnifi devam eden çok sayıda araç satış sözleşmesi, alacakların yazılı olduğu üç ajanda, 20 bin lira nakit para, bir senet karnesi ve iki milyon 52 bin lira değerinde 16 senet ele geçirildi.