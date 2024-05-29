“Tefecilik” çetesi çökertildi… Borç verip ailelerini tehdit ettiler…

Yapılan aramalarda bir çelik yelek, bir kalem görünümlü silah, bir yarı otomatik silah, iki ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, iki pompalı tüfek şarjörü, 12 pompalı tüfek fişeği, dört şarjör, 55 mermi, tasnifi devam eden çok sayıda araç satış sözleşmesi, alacakların yazılı olduğu üç ajanda, 20 bin lira nakit para, bir senet karnesi ve iki milyon 52 bin lira değerinde 16 senet ele geçirildi.