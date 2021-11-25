Tefecilik operasyonunda 9 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi, Turhal ve Zile ilçelerinde tefecilik yapıldığı bilgisine ulaştı.Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yaklaşık 3 milyon lira değerinde senetler, ajanda ve doküman ele geçirildi.Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.