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Giriş Tarihi: 25.11.2021 14:08

Tefecilik operasyonunda 9 kişi yakalandı

DHA
Tefecilik operasyonunda 9 kişi yakalandı

Tokat il merkezi, Zile ve Turhal ilçelerinde tefecilik yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi, Turhal ve Zile ilçelerinde tefecilik yapıldığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yaklaşık 3 milyon lira değerinde senetler, ajanda ve doküman ele geçirildi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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Tefecilik operasyonunda 9 kişi yakalandı
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