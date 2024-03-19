Haberler Yaşam Haberleri Tefecilik yapan çete çökertildi
Giriş Tarihi: 19.3.2024 12:09

Tefecilik yapan çete çökertildi

Ankara’da tefecilik yapıldığı ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada 44 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Tefecilik yapan çete çökertildi

Ankara'da D.T. isimli şüphelinin tefecilik yaptığına dair beyan ve tutanak bulunmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yapılan emniyet araştırmasına göre, D.T.'nin eylemlerini örgütlü faaliyet çerçevesinde işlediği ve buna yönelik MASAK raporlarının olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında tespit edilen 44 şüpheliye, 'Tefecilik', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya üye olmak' suçlarından Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara, Konya, Kastamonu, Zonguldak ve Denizli'de düzenlenen operasyonda 40 şüpheli yakalanırken, bir şüphelinin cezaevinde olduğu, firari 3 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tefecilik yapan çete çökertildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA