Tefecilik yapan çete çökertildi

Ankara'da D.T. isimli şüphelinin tefecilik yaptığına dair beyan ve tutanak bulunmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yapılan emniyet araştırmasına göre, D.T.'nin eylemlerini örgütlü faaliyet çerçevesinde işlediği ve buna yönelik MASAK raporlarının olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında tespit edilen 44 şüpheliye, 'Tefecilik', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya üye olmak' suçlarından Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara, Konya, Kastamonu, Zonguldak ve Denizli'de düzenlenen operasyonda 40 şüpheli yakalanırken, bir şüphelinin cezaevinde olduğu, firari 3 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.