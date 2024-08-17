Tehdit, cinsel saldırı, şantaj

Konya'da geçen 9 Ağustos gecesi, tekel bayii işletmecisi Muhammet Adam'ın, 44 yaşındaki Raziye H. ve 23 yaşındaki kızını tüfekle vurduğu olayda ifadeler ortaya çıktı. Muhammet Adam ile 4 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığını anlatan Raziye H., başına silah dayayarak birlikte olduğunu ve o anları gizlice fotoğrafladığını öne sürdü. Raziye H., "Ayrılmak isteyince beni darp edip, 'Topal bırakırım' diye tehdit etti. Olay günü de fotoğrafları sosyal medya hesabından eşime gönderdi. Eşimle tartıştık. Polise gideceğim diyerek evden çıktım. Kızımla birlikte Muhammet'in işyerine gittim. 'Neden yaptın' diye bağırdım. Dışarı çıkıp bana vurdu. Kızım araya girmek isteyince de aracın bagajından tüfeği alıp onu hedef alarak ateş etti. 'Yapma' diye bağırınca bu sefer beni bacağımdan vurdu" dedi.