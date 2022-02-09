Tehdit mesajları alıyordu! Sokak ortasında dehşeti yaşadı: İkinci mermiyi atarsam namerdim

"TEHDİT MESAJLARI ALMAYA BAŞLADIM"

Silahlı saldırıya uğramadan önce tehdit mesajları aldığını söyleyen Muhammed Kopan, "Bizim, İran asıllı A.J. ile 2 yıldır davamız sürüyor. Biz bu davayı 3 Şubat'ta kazandık. Bu zaman zarfında zaten tehdit mesajları almıştık. Her seferinde de gidip, savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu mahkemeyi kazanmamızın ardından da sabah saatlerinde, İran kodlu numaradan tehdit mesajları almaya başladım. Ben tekrar Küçükçekmece Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundum. Davacı oldum, mesajları gösterdim" dedi.