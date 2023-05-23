Tehdit paketinden kurşun ve iki beyaz gül çıktı

MİT'in, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Türkiye'de oluşturduğu 15 kişilik casusluk şebekesini deşifre etmesine ilişkin gerçekleştirdiği operasyonun yeni ayrıntılarına SABAH ulaştı. Mossad'ın Türkiye'deki hücresinin lideri Selçuk Küçükkaya'nın özel dedektif olduğu ortaya çıktı. Küçükkaya'nın özellikle boşanma davalarında kullanılmak üzere taraflar için delil topladığı saptandı.MİT'in yaklaşık 1.5 yıldır adım adım izlediği Küçükkaya'nın liderliğini yaptığı casusluk şebekesinin deşifre olmasını sağlayan tehdit içerikli kargo paketinin içinde 2 adet beyaz gül ve 1 adet kurşun olduğu saptandı.Tehdit paketi İran'la ticari ilişkilere sahip 1 kişiye 31 Aralık 2021'de gönderildi. Paketi alan hedef şahıs, savcılığa giderek şikâyetçi oldu ve savcılığın başlattığı soruşturmada Küçükkaya'ya ulaşıldı. Gözaltına alınan Küçükkaya 'tehdit' suçundan tutuklandı. Kısa bir süre sonra ise serbest bırakıldı. Cep telefonu, banka kayıtları ve yurtdışı giriş-çıkış kayıtları incelenen Küçükkaya'nın, Mossad'la Viyana, Roma, Prag, Amsterdam gibi şehirlerde görüşerek yüz yüze talimatlandırıldığı belirlendi. Küçükkaya, nisan ayında yardımcısı Musa Kuş'la birlikte gözaltına alınarak tutuklandı.