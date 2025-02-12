Tehdit ve hacizle 30 milyonluk vurgun

İzmir Emniyeti'nin düzenlediği operasyonda, tefecilik ve dolandırıcılık yaptığı belirlenen 23 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ve tüfeklerin yanı sıra, mağdurlara ait bilgilerin yer aldığı çok sayıda ajanda ve not defteri ile çek ve senetler ele geçirildi. Şüphelilerin, mağdurlardan zorla çek ve senet aldıkları, bu çek ve senetlerle icra takibi başlatıp mağdurların mallarına haciz koydurdukları, yüksek faizle borç verdikleri kişileri tehdit ederek baskı altına aldıkları belirlendi. Ayrıca borçlarını faiziyle ödeyen mağdurların teminat olarak verdikleri çekleri iade etmeyip, yeni çekler aldıkları tespit edildi. İlk belirlemelere göre, mağdurlardan yaklaşık 30 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı.