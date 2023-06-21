Tehditle bebek aldırttı

Tiktok'u1.2 milyar lira dolandıran sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 215 şüpheliye yönelik 37 ilde düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 151'e yükseldi. 78 sosyal medya fenomeninin şüpheli olduğu dosyada 6 firari fenomen aranıyor. Fenomenlerin banka hesaplarına yarım milyondan 9 milyon liraya kadar değişen miktarlarda para yattığı tespit edildi.Kimi fenomenlerin kirli yüzü de ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı şok ayrıntılara göre; bazı fenomenlerin ölümle tehdit, psikolojik şiddet, uyuşturucu madde ticareti, kadın ticareti ve darp başta olmak üzere çok sayıda suça karıştığı, birlikte oldukları kadınları da tehdit ve darp ettikleri öne sürüldü. 'Byy Hünkar' nickli fenomen Ahmet İ. ise bebek bekleyen sevgilisi Çağla Ç.'yi bebeği aldırması için darp ettiği, kapısına adam göndererek psikolojik baskı uyguladığı ve silahla tehdit ettiği iddiasıyla suçlandı. Tehdit zoruyla bebeğini aldırdığını söyleyen Çağla Ç.'nin isyanını dile getirtiği Tiktok paylaşımı da delil olarak dosyaya girdi. Konya'da gözaltına alınan Ahmet İ.'nin evinde bir ruhsatsız silah ve başkalarına ait banka kartları ele geçirildi.