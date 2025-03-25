Tehditlerle eğitimcilerin kapısına dayanmışlardı: Savcılıktan “eğitime engel olma” soruşturması

İstanbul Tuzla'da faaliyet gösteren özel bir kurum önünde 15 Kasım 2022 günü hareketli anlar yaşandı. Olacaklardan habersiz kuruma giderek görüşmeler yapan çok sayıda öğrenci ve veli, meydana gelen olayla adeta sarsıldı.

ÖNCE SLOGANLA TEHDİT ETTİLER, SONRA KAPIYA DAYANDILAR

Görüşmeler esnasında dışardan gelen seslerle irkilen veli ve öğrenciler, öğretmenler sendikasına bağlı bir grubun bağrışlarıyla karşılaştı. Ardından saldırgan grup iddiaya göre sloganlarla birlikte kurumun kapısına dayanarak içeri girmeye çalıştı. Kurum çalışanları ne yapacaklarını şaşırırken öğrenci ve veliler korkarak olay yerinden uzaklaştı. Topluluğun dağılmasının ardındansa eğitimciler harekete geçti ve soluğu savcılıkta aldı.

SAVCILIKTAN "EĞİTİME ENGEL OLMA" SORUŞTURMASI

İddiaya göre kimliği belirsiz şahısların sosyal medyada da eğitim kurumları hakkında asılsız ve yalan paylaşımlar yaptığını belirten kurum yetkilileri, huzurlarının bozulduğunu söyleyerek sloganlar atan şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kimliği belirsiz şüpheliler hakkında 'Huzur ve sükununu bozma', Cebir veya tehdit kullanılarak eğitim ve öğretime engel olma' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme' suçlarından soruşturma başlattı.