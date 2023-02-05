Tehlike çanları!

Tekirdağ'da Naip Barajı'nda yağışların yetersiz olması nedeniyle su seviyesi yüzde 28'e geriledi. Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Turhan Toprak, 21 milyon metreküp su kapasitesine sahip barajda, 6,5 milyon metreküp su kaldığını söyledi. Tekirdağ'da yıllık ortalama yağış verilerine göre metrekareye 600 kilogram yağış düştüğünü ifade eden Toprak, "Son yıllardaki yağış ortalaması metrekareye 350 kilogramlarda. Dolayısıyla yağışlarda yaklaşık yüzde 50 oranında azalma olduğu görüyoruz" dedi. Toprak vatandaşlara da "Suyu tasarruflu kullanın" çağrısı yaptı.