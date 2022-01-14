Tehlikeli 20 bin 843 köpeğe mikroçip takıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yurt genelinde, tehlike arz eden 20 bin 843 köpeğin mikroçip uygulanarak kayıt altına alındığını açıkladı. 14 Temmuz 2021'de yürürlüğe giren yasal düzenleme ve sonrasında yayımlanan genelge ile sahiplerinin Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerini kısırlaştırmaları ve buna ilişkin belgeyle 14 Ocak 2022'ye kadar bakanlığa başvurmaları istenmişti. Verilen sürede köpeklerini Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'nde (PETVET) kayıt altına aldırmayanlara, 14 bin 982 lira idari para cezası kesileceği vurgulanmıştı. Bakanlık açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: "Tanınan yasal süre içinde, bugün (dün) saat 16.30 itibarıyla Ankara'da 1925, İstanbul'da 4 bin 858, İzmir'de 2 bin 541 adet olmak üzere, Türkiye genelinde 20 bin 843 adet tehlike arz eden köpek mikroçip uygulanarak kayıt altına alınmıştır."