Tehlikeli araç kullanan binlerce sürücü tek tek tespit edildi

İstanbul trafiğinin yoğunluğunun yanı sıra trafikte tehlikeli araç kullananların yoğunluğu da bir hayli fazla. Durum böyle olunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri hem kurdukları denetim noktaları İle hem de seyir halinde yaptıkları denetimlerde tehlikeli araç kullanan ve makas atan sürücüleri tek tek tespit etti.