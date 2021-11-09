Tehlikeli araç kullanan binlerce sürücü tek tek tespit edildi

İstanbul trafiğinin yoğunluğunun yanı sıra trafikte tehlikeli araç kullananların yoğunluğu da bir hayli fazla. Durum böyle olunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri hem kurdukları denetim noktaları İle hem de seyir halinde yaptıkları denetimlerde tehlikeli araç kullanan ve makas atan sürücüleri tek tek tespit etti.
Ocak 2021 yılından bu tarafa Makas atarak ve tehlikeli araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç ve sürücülere yönelik seyir halinde takipli olarak ve sabit yapılan denetimlerde, Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-C maddesinde yer alan Trafiği Tehlikeye Düşürecek Şekilde Şerit Değiştirmenin cezası 314 lira gereğince. 27 bin 388 sürücüye toplam 8 milyon 599 bin lira ceza kesildi.
Aynı şekilde karayolları trafik kanunu 46/2-G: maddesince Makas Atmak suçundan 19 bin 946 sürücüye toplamda 26 milyon 707 bin lira cezai işlem uygulandı.