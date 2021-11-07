Tehlikeli yolculuğu marifetmiş gibi sosyal medyadan paylaştı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde birkaç genç grubu akşam saatlerinde araçları ile trafiğe çıktı. Trafiğe çıkan araç sürücüsü ve beraberinde yolcu olarak bulunan arkadaşları sokak üzerinde araçla bir sağa bir sola zikzaklar çizerek ilerledi.

Canlarını hiçe sayan gençler, araçla yaptıkları tehlikeli yolculuğu marifetmiş gibi kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaştı. Yolcu olarak bulunan gencin yaptığı görüntülü paylaşımda, aracın sağa sola zikzaklar çizerek gittiği ve yolcu olarak bulunanların korkarak bağırdığı görüldü