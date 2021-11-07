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Giriş Tarihi: 7.11.2021 18:55

Tehlikeli yolculuğu marifetmiş gibi sosyal medyadan paylaştı

BERKAN ÇETİN
Tehlikeli yolculuğu marifetmiş gibi sosyal medyadan paylaştı

Kocaeli’nde trafikte canlarını hiçe sayan gençler otomobilleri ile yolda zikzaklar çizerek ilerledi. Gencin biri, araçla tehlikeli yolculuklarını marifetmiş gibi sosyal medyasından paylaştı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde birkaç genç grubu akşam saatlerinde araçları ile trafiğe çıktı. Trafiğe çıkan araç sürücüsü ve beraberinde yolcu olarak bulunan arkadaşları sokak üzerinde araçla bir sağa bir sola zikzaklar çizerek ilerledi.

Canlarını hiçe sayan gençler, araçla yaptıkları tehlikeli yolculuğu marifetmiş gibi kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaştı. Yolcu olarak bulunan gencin yaptığı görüntülü paylaşımda, aracın sağa sola zikzaklar çizerek gittiği ve yolcu olarak bulunanların korkarak bağırdığı görüldü

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Tehlikeli yolculuğu marifetmiş gibi sosyal medyadan paylaştı
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