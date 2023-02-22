Tek adreste ele geçirildi… Piyasa değeri 16 milyon lira…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Tuzla İlçesi'nde faaliyet yürütülen bir geri dönüşüm şirketi çalışanlarının piyasadan toplanan atık madeni yağ ile yanıcı özelliğe sahip tiner ve akaryakıt türevi ürünleri karıştırarak "10 Numara Yağ" olarak tabir edilen karışımlı akaryakıt imalatı yaptıklarını tespit etti.

Baskın düzenlenen adreste piyasa değeri yaklaşık 16 milyon lira olan toplamda 806 bin dokuz litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. M.K. ve F.Ö. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.