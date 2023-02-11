Arama kurtarma gönüllüleri: Tek bir canımızı bile bırakmayacağız

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin en fazla hasar verdiği yerlerden Hatay'da canla başla durmaksızın mücadele eden kahramanlar var. Gece gündüz demeden bir canı kurtarmak için büyük bir dikkatle çalışmalarına devam eden arama kurtarma ekipleri enkazlardaki her delikten bir ses duyabilmek için gecesini gündüze katmış durumda. Asrın felaketimin kahramanları soğukkanlılıkları ve profesyonel çalışma disiplinleriyle sahada görevinin başında.

HER CANI KURTARINCA ÇOK MUTLU OLUYORUZ

ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği gönüllüsü Bedriye Maral, depremin yaşandığı gün Bursa'dan Hatay'a geldiğini söylüyor. Maral buradaki çalışmalarına dair şu ifadeleri kullandı: "AFAD'ın koordinasyonunda eğer bir binada sağ olan varsa, sağ olana müdahale edilmeye başlandı. Ben birkaç yapıda çalıştım. İlk geldiğimiz gün bir canlı bir kadını çıkardık. Bazı bölgelerde 2 katlı binalar olduğu için yıkıntılar çok fazla baskı yapmamış insanlara. Bu yüzden hava boşlukları çok fazla vardı. Oradan çok fazla canlı insan çıktı ilk 24 saatte. Dün de bir çocuk kurtardık. Her canı kurtarınca çok mutlu oluyoruz."