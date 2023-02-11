Arama kurtarma gönüllüleri: Tek bir canımızı bile bırakmayacağız

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin en fazla hasar verdiği yerlerden Hatay'da canla başla durmaksızın mücadele eden kahramanlar var. Gece gündüz demeden bir canı kurtarmak için büyük bir dikkatle çalışmalarına devam eden arama kurtarma ekipleri enkazlardaki her delikten bir ses duyabilmek için gecesini gündüze katmış durumda. Asrın felaketimin kahramanları soğukkanlılıkları ve profesyonel çalışma disiplinleriyle sahada görevinin başında.
HER CANI KURTARINCA ÇOK MUTLU OLUYORUZ
ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği gönüllüsü Bedriye Maral, depremin yaşandığı gün Bursa'dan Hatay'a geldiğini söylüyor. Maral buradaki çalışmalarına dair şu ifadeleri kullandı: "AFAD'ın koordinasyonunda eğer bir binada sağ olan varsa, sağ olana müdahale edilmeye başlandı. Ben birkaç yapıda çalıştım. İlk geldiğimiz gün bir canlı bir kadını çıkardık. Bazı bölgelerde 2 katlı binalar olduğu için yıkıntılar çok fazla baskı yapmamış insanlara. Bu yüzden hava boşlukları çok fazla vardı. Oradan çok fazla canlı insan çıktı ilk 24 saatte. Dün de bir çocuk kurtardık. Her canı kurtarınca çok mutlu oluyoruz."
İLK İSTEDİKLERİ SU OLUYOR
İnsanlara ilk ulaştığımızda canlarının acındığını ve su istediklerini söylüyorlar. Acıkmak değil. Sadece su istediklerini söylüyorlar. Onu da bizler su veremediğimiz için serum takviyesiyle sağlık personelleri susuzluklarını gideriyorlar.
ASKER, POLİS, SAĞLIKÇI HERKES HAZIR VAZİYETTE
Buradaki en büyük ihtiyaç bizim açımızdan kurtarmacılar için değil ama halk için çadır. Yemek ihtiyacımız yok. Zaten onu buradan gönüllüler tedarik ediyor. Sağlık olarak da bütün müdahaleler yapılıyor. UMKE personelleri olsun, 112 personelleri olsun yardımcı oluyorlar ama herkes çadır ihtiyaçları olduğunu söylüyor. Çalışma esnasında o binanın üzerinde mesela işte polisi, askeri herkes hazır vaziyette. Sağlık personelleri aşağıda enkazın altında oluyorlar çağırdığımız zaman geliyorlar.
DEVLETİN BÜTÜN İMKANLARI BURADA BİZ DE SAHADA
Artvin'den gelen 112 ekibinden Onur Yılmaz ise şöyle konuştu: "5 gündür buradayım. Çalışma şartları çok zor, elde olan imkanlar ile el verdiğince elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok büyük bir deprem, çok büyük bir afetle karşı karşıyayız. Devletin bütün imkanları burada. Biz de buradayız, sahadayız. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çok aşırı bir yoğunluk var. İlk 3 gün çok yoğundu. Şu an biraz daha hafifledi ama maalesef ki sağlıklı insan pek çıkaramıyoruz. 72 saatten sonra hipotermiye giriyor hastalar. Elimizden geldiğince devam ediyoruz.
YAŞADIĞIM MUTLULUĞUN TARİFİ YOKTU
Arama kurtarma çalışmalarına Ankara'dan katılan gönüllü Yusuf Enis Başkurt da şu ifadeleri kullandı: "Duyuru yayınlanır yayınlanmaz hemen afet bölgesine intikal ettik. Sahada çok büyük bir mücadele veriyoruz. Ekip olarak enkaz altından 8 kişiyi sağ salim kurtarabildik. Aldığımız eğitimler doğrultusunda duygularımızla değil profesyonelce hareket ediyoruz. O yüzden çok hassas ve dikkatli bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Her can bizim için çok kıymetli. En ufak bir sese kulak kesiliyoruz. Kurtardığımız canlar arasında minik bir de yavrumuz vardı. 3 gün sonunda ulaştık. O an yaşadığım mutluluğun tarifi yoktu. Biz her daim görevimizin başındayız"