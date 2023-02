Arama kurtarma gönüllüleri: Tek bir canımızı bile bırakmayacağız

YAŞADIĞIM MUTLULUĞUN TARİFİ YOKTU

Arama kurtarma çalışmalarına Ankara'dan katılan gönüllü Yusuf Enis Başkurt da şu ifadeleri kullandı: "Duyuru yayınlanır yayınlanmaz hemen afet bölgesine intikal ettik. Sahada çok büyük bir mücadele veriyoruz. Ekip olarak enkaz altından 8 kişiyi sağ salim kurtarabildik. Aldığımız eğitimler doğrultusunda duygularımızla değil profesyonelce hareket ediyoruz. O yüzden çok hassas ve dikkatli bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Her can bizim için çok kıymetli. En ufak bir sese kulak kesiliyoruz. Kurtardığımız canlar arasında minik bir de yavrumuz vardı. 3 gün sonunda ulaştık. O an yaşadığım mutluluğun tarifi yoktu. Biz her daim görevimizin başındayız"