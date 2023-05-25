Haberler Yaşam Haberleri Tek böbreğinden 101 taş çıktı
Giriş Tarihi: 25.5.2023 22:22 Son Güncelleme: 26.5.2023 01:05

Tek böbreğinden 101 taş çıktı

Şiddetli karın ağırısı  şikayeti ile hastaneye başvuran 20 yaşındaki hastanın böbreğinde çok sayıda böbrek taşı olduğu belirlendi.  Aemliyata  alınan genç hastanın  böbreklerinden, 3 buçuk saat süren ameliyat sonunda 101 taş çıkartıldı.

ABBAS ÇAKAR
Tek böbreğinden 101 taş çıktı

Bir süredir şiddetli karın ağrısı şikayeti bulunan 20 yaşındaki Yaman Tab, en son rahatsızlandığında soluğu Kocaeli Şehir Hastanesi'nde aldı. Yapılan kontroller sonucunda, Tab'ın böbreğinde taş bulunduğu tepit edildi. Hasta gerekli tetkikler yapıldıktan sonra yatırılaraki, ameliyata alındı. Yaklaşık 3 buçuk saat süren ameliyat sonunda, gencin tek böbreğinden 101 taş çıkartıldı.

ENDER RASTLANAN BİR DURUM

Tek böbreğin içerisinde bu kadar çok taş olulşmasının olukça ender rastlanan bir durum olduğunun altını çizen Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Ahmed Ömer Halat, "Yapılan kontroller sonucu, tek böbreğin içinde çok sayıda taş olduğu belirlendi. Hastayı ameliyata aldık. Ameliyatı perkütan nefrolitotomi yöntemiyle yaptık. Böbreğe oluşturduğumuz bir kanal sayesinde sırt bölgesinden bir santimlik kesi ile böbreğe ulaştık ve taşları oradan sıra ile topladık" dedi.

TAŞ OLUŞUMUNU ENGELLEYEBİLİRİZ

Üroloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Güneş ise böbrekte taş oluşmasının engellenmesine yönelik önemli bir tavsiyelerde bulunarak " Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, günde en azn iki litre idrar çıkaracak şekilde sıvı alındığında taş oluşumunun yüzde 50 ile 60 arasında azaltıyor. Özellikle tuz ve şekerin de böbrekten kasımın altından sonra emilimine engel olduğu için bu da taş oluşumu tetikleyen faktörlerden biri olabiliyor. Dolayısıyla bunları da azaltırsak taş oluşumunu engelleyebiliriz" diye konuştu.

ŞOK OLDUM

Yapılan ameliyat ile sağlığına kavuşan Yaman Tab ise "Yapılan kontroller sonunda, doktor bayağı bir taş olduğunu söyledi. Ancak, ben bu kadar fazla yani 101 tane olduğıunu tahmin dahi etmedim. Gerçketen görünce ok oldum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Demokrat Partili Faik Tunay: HDP bizi mahvetti, Kılıçdaroğlu kazanırsa erken seçime gider
İmamoğlu'nun hakaret ettiği pazarcı Mehmet Özdemir: PKK işbirlikçileri tezgahıma gelemez
CHP'nin 'Aynı adreste kayıtlı 300 seçmen' yalanı çabuk söndü! O yer Emniyet Müdürlüğü çıktı
Sinan Oğan'dan muhalefetin linçlerine tepki: HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Biz kazanırsak Türkiye kazanır
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda finalin adı belli oldu! Başakşehir, uzatmalarda Ankaragücü’nü devirdi…
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı açıkladı! Otomotiv bayilerine ceza yağdı
HDP'li Sırrı Süreyya Önder, karanlık pazarlığı itiraf etti: Kemal Kılıçdaroğlu bunları yerine getirmek zorunda
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi PKK yanıtı: Bunu ispatlayamazsan namertsin
ARKADAŞINA GÖNDER
Tek böbreğinden 101 taş çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA