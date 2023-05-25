Tek böbreğinden 101 taş çıktı

Bir süredir şiddetli karın ağrısı şikayeti bulunan 20 yaşındaki Yaman Tab, en son rahatsızlandığında soluğu Kocaeli Şehir Hastanesi'nde aldı. Yapılan kontroller sonucunda, Tab'ın böbreğinde taş bulunduğu tepit edildi. Hasta gerekli tetkikler yapıldıktan sonra yatırılaraki, ameliyata alındı. Yaklaşık 3 buçuk saat süren ameliyat sonunda, gencin tek böbreğinden 101 taş çıkartıldı.

ENDER RASTLANAN BİR DURUM

Tek böbreğin içerisinde bu kadar çok taş olulşmasının olukça ender rastlanan bir durum olduğunun altını çizen Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Ahmed Ömer Halat, "Yapılan kontroller sonucu, tek böbreğin içinde çok sayıda taş olduğu belirlendi. Hastayı ameliyata aldık. Ameliyatı perkütan nefrolitotomi yöntemiyle yaptık. Böbreğe oluşturduğumuz bir kanal sayesinde sırt bölgesinden bir santimlik kesi ile böbreğe ulaştık ve taşları oradan sıra ile topladık" dedi.

TAŞ OLUŞUMUNU ENGELLEYEBİLİRİZ

Üroloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Güneş ise böbrekte taş oluşmasının engellenmesine yönelik önemli bir tavsiyelerde bulunarak " Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, günde en azn iki litre idrar çıkaracak şekilde sıvı alındığında taş oluşumunun yüzde 50 ile 60 arasında azaltıyor. Özellikle tuz ve şekerin de böbrekten kasımın altından sonra emilimine engel olduğu için bu da taş oluşumu tetikleyen faktörlerden biri olabiliyor. Dolayısıyla bunları da azaltırsak taş oluşumunu engelleyebiliriz" diye konuştu.

ŞOK OLDUM

Yapılan ameliyat ile sağlığına kavuşan Yaman Tab ise "Yapılan kontroller sonunda, doktor bayağı bir taş olduğunu söyledi. Ancak, ben bu kadar fazla yani 101 tane olduğıunu tahmin dahi etmedim. Gerçketen görünce ok oldum" dedi.