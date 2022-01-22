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Giriş Tarihi: 23.1.2022

Tek derdi kızıydı nasıl kıydılar

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Tek derdi kızıydı nasıl kıydılar
İSTANBUL Kartal'da aile sağlık merkezinde hemşire olarak görev yapan bir çocuk annesi 33 yaşındaki Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun (39) çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi. "Tasarlayarak öldürmek"le suçlanan Uygun'un ifadesinde "Bana borcu vardı" iddiasını hemşire Ömür Erez'in dayısı İbrahim Gündüz yalanladı. SABAH'a konuşan Gündüz, "Ömür özel bir hastanede genel cerrahi bölümünde hemşirelik yapıyordu. Parayla, maddi durumuyla ilgili bir derdi yoktu. 10 sene önce kendine daire almıştı. O daireyi de kiraya verip annesinin yanında yaşamaya başladı. Ömür kızına çok düşkündü. İşyeri evine biraz uzaktı, kızına daha çok vakit ayırabilmek için hastanedeki genel cerrahi bölümünü bırakıp evinin yanındaki sağlık ocağına geldi. Paraya ihtiyacı olan insan bunu yapar mı? Tek derdi kızıydı, kızını canından çok seviyordu, kızı da onu... Çok yazık oldu" dedi. Uygun'u olay yerine götürdüğü belirlenen Musa T., "Tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklanmıştı.

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Tek derdi kızıydı nasıl kıydılar
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