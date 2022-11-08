Tek ders sınavına gidiyordu, hayali yarım kaldı

Ağrı'da 7 kişinin hayatını kaybettiği 18 kişinin yaralandığı kazada 23 yaşındaki gencin hikayesi yürekleri burktu. Van'ın Özalp ilçesinde yaşayan Serhat Bayraktutan, 4 yıl boyunca okuduğu Kars Kafkas Üniversitesi Türkçe Öğretmenliğinden geçtiğimiz yıl mezun olması gerekirken mezuniyet için tek dersi kalmıştı.
Bölümün gerçekleştireceği tek ders sınavına girmek için Özalp'tan otobüse binen Bayraktutan, Ağrı'da inip ardından aktarma yapmayı planlıyordu. Tutak'ta yaşanan feci kazada hayatını kaybeden genç, ilçeyi yasa boğdu. Yapılacak işlemlerin ardından Serhat Bayraktutan'ın cenazesi, Van'ın Özalp ilçesine gönderilecek.