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Giriş Tarihi: 8.11.2022 13:48 Son Güncelleme: 8.11.2022 14:04

Tek ders sınavına gidiyordu, hayali yarım kaldı

Ağrı’da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 23 yaşındaki Serhat Bayraktutan’ın üniversiteden mezun olabilmek için Kars Kafkas Üniversitesindeki tek ders sınavına gitmek için bindiği öğrenildi.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Tek ders sınavına gidiyordu, hayali yarım kaldı

Ağrı'da 7 kişinin hayatını kaybettiği 18 kişinin yaralandığı kazada 23 yaşındaki gencin hikayesi yürekleri burktu. Van'ın Özalp ilçesinde yaşayan Serhat Bayraktutan, 4 yıl boyunca okuduğu Kars Kafkas Üniversitesi Türkçe Öğretmenliğinden geçtiğimiz yıl mezun olması gerekirken mezuniyet için tek dersi kalmıştı.

Bölümün gerçekleştireceği tek ders sınavına girmek için Özalp'tan otobüse binen Bayraktutan, Ağrı'da inip ardından aktarma yapmayı planlıyordu. Tutak'ta yaşanan feci kazada hayatını kaybeden genç, ilçeyi yasa boğdu. Yapılacak işlemlerin ardından Serhat Bayraktutan'ın cenazesi, Van'ın Özalp ilçesine gönderilecek.

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Tek ders sınavına gidiyordu, hayali yarım kaldı
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