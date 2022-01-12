Haberler Yaşam Haberleri Tek elle motosiklet kullandı! Gözaltına alındı ve 2 bin 250 lira ceza kesildi
Giriş Tarihi: 12.1.2022 09:08 Son Güncelleme: 12.1.2022 09:32

Tek elle motosiklet kullandı! Gözaltına alındı ve 2 bin 250 lira ceza kesildi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Tek elle motosiklet kullandı! Gözaltına alındı ve 2 bin 250 lira ceza kesildi

İstanbul’da makas atarak ve tek elle motosiklet kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir kişi gözaltına alındı. Sürücüye 2 bin 250 lira ceza kesildi.

İstanbul'da bir sürücü; Göztepe Mevkisi'nde D-100 Karayolu üzerinde makas atarak ve tek elle motosiklet kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü.

Tek elle motosiklet kullandı! Gözaltına alındı ve 2 bin 250 lira ceza kesildi | Video

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri; sürücünün kimliğini kısa bir sürede tespit etti. H.E.Y. isimli sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 2 bin 250 lira idari para cezası kesildi. Sürücü H.E.Y. hakkında ayrıca "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan ötürü yasal işlem başlatıldı.

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Tek elle motosiklet kullandı! Gözaltına alındı ve 2 bin 250 lira ceza kesildi
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