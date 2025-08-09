Tek evladımız gitti hayallerimiz yarım kaldı

İstanbul Tuzla'da yaşayan lise öğrencisi Esma Nur Aydın, staj yaptığı işe gitmek üzere yolun karşısına geçtiği sırada plakası öğrenilemeyen Cansu E.'nin kullandığı cipin çarpması sonucu ağır yaralandı.Hastaneye kaldırılan Esma Nur Aydın, yoğun bakım servisinde 14 gün tedavi gördükten sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde gözaltına alınan sürücü Cansu E. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Sakarya'ya giden Cansu E., Esma Nur Aydın'ın ölümü sonrasında tekrar gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Cansu E., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kızlarının ölümüyle büyük acı yaşayan Esma Nur Aydın'ın babası Murat Aydın, "Tek çocuğumuzdu Hayalleri vardı. Katil tarafından hayallerimiz elimizden alındı" dedi.